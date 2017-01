Overvældende debut for frokostjazz

Foyeren i Skive Theater var lørdag propfyldt med omkring 120 gæster til et helt nyt tiltag i byen, nemlig frokostjazz.



Det var langt flere, end arrangørerne havde turdet håbe på, og formanden for Skive Jazzklub, Peter Mikkelsen, blev alvorligt nervøs, for at der ikke var mad nok til alle i buffeten.



Han bad derfor fra scenen publikum om at have forståelse for, at der måske ikke var mad nok til alle, og man i så fald måtte henvende sig og få kuvertprisen på 70 kroner refunderet.



- Der er ikke helt så meget mad, som der er dukket folk op, sagde han.



Måske havde publikum derfor valgt at gå lidt forsigtigt til buffeten og ikke fylde for meget på tallerken af hensyn til de andre gæster for at få maden til at strække.



En halv time senere kunne Peter Mikkelsen i hvert fald komme med en glædelig opfordring til at gå op til buffeten anden gang:



- Der er mere mad!



Den succesfyldte debut for frokostjazzen i Skive lover godt for de kommende arrangementer.



I alt er der planlagt fire frokostjazz-lørdage i løbet af januar, februar og marts.

