Ny korleder: Salling Koret får ny lyd

Siden 1975 har der kun været fire ledere af Salling Koret - og den nyeste, Helle Toft Mikkelsen, Nr. Søby, er klar til at give kort et nyt pift.



Torsdag aften var koret meget passende optaget af at synge »Når håber grønnes« - og det gør det for koret, der består af 45 mænd og kvinder. Der er flest af de sidste.



Helle Toft Mikkelsen sidder koncentreret bag klaveret, når hun ikke kommer med smilende anvisninger, muntre og opmuntrende bemærkninger til korets medlemmer.



Selv om den nye korleder har haft med musik at gøre siden de unge år, er interessen for korledelse af nyere dato.



- I 2011 startede jeg mit eget kor, »Sang på menuen«, der er et rent kvindekor. Det har siden vokset sig stort, men Salling Koret er noget helt andet. Det er et meget dygtigt, men alligevel afslappet kor, der består af mænd og kvinder, der kan synge firestemmigt, slår Helle Toft Mikkelsen fast.



I sommer blev stillingen som leder af Salling Koret slået op, og det var ikke uden nervøsitet, at Helle Toft Mikkelsen, der ernærer sig som projektassistent i it-branchen, søgte jobbet.



- Der har været stor forskel på at starte mit eget kor - og så træde ind i en veletableret verden. Det er en verden, jeg skal prøve at forny, og det har været hårdt. Men allermest spændende, understreger Helle Toft Mikkelsen.



Hun blev mødt af et kor, der var klar til at tage fat på et nyt repertoire indenfor de rytmiske og klassiske genrer.



- Her er en helt speciel hjertevarme. Her hjælper alle hinanden, og kommer jeg på tynd is, byder medlemmerne gerne ind. Det er meget lærerigt for mig, og jeg begynder at føle mig mere og mere på hjemmebane, forklarer Helle Toft Mikkelsen.



Det er derfor først nu, hun opfordrer flere til at være med - og det er heller ikke tvingende nødvendigt, at de bliver flere.



- Men skulle der gå nogen rundt med en spirende lyst til at synge i kor, så skulle de unde sig at opleve det helt specielle sammenhold, der er her, siger Helle Toft Mikkelsen.

