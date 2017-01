Josefine fortæller om livet med en far, der drikker

Da nu 21-årige Josefine Ves­terherup fra Skive blev døbt, kom hendes far på antabus for første gang.



Men det var først, da hun var 10 år, at det gik op for hende, at hendes far havde et alkoholproblem. Det var i forbindelse med, at hendes forældre skulle skilles.



- Min mor havde sagt til min far, at han skulle vælge mellem alkoholen og familien, og så valgte han alkoholen, siger Josefine Vesterherup.



I lang tid tog Josefine Ves­terherup skylden for sin fars alkoholmisbrug på sine egne skuldre. For hun følte, at farens alkoholmisbrug var en konsekvens af hendes tilstedeværelse.



- I mange år havde jeg en fornemmelse af, at jeg havde ødelagt hele familien. Og jeg tillod ikke mig selv at være ked af det, for det var jo min skyld, fortæller Josefine Vesterherup.



Forældrene blev skilt, og Josefine Vesterherup og hendes storesøster og lillebror kom på besøg hos deres far hver anden weekend.



Men der var langt fra styr på tingene, og faren havde sjældent det fornødne overskud til sine børn.



Da Josefine Vesterherup blev 12 år, blev det hele for meget for hende. Hun valgte, at hun ikke ville have noget med sin far at gøre.



Det var hendes måde at beskytte sig selv på.



Vendepunktet kom, da hun kom på efterskole.



Der mødte hun for første gang en voksen, der fortalte hende, at det ikke var hendes skyld, at hendes far var begyndt at drikke.



- Den lærer banede vejen for mig. Hun greb mig, for hun kunne se, at jeg havde brug for hjælp. Indtil da havde alt for mange voksne i mit liv ikke været deres ansvar bevidst, og det er jeg stadig virkelig skuffet over, siger hun.



Siden teenageårene har Josefine Vesterherup og hendes far haft skiftende kontakt. Der er nogle gange gået flere år, uden de har snakket sammen. I andre perioder har der været hyppig kontakt.



Men hun er selv kommet videre, og Josefine Vesterherup tager nu rundt og fortæller om sin barndom og om det at vokse op med en alkoholiker.



På tirsdag holder hun foredrag på Fjandbohus i Iglsø, og det er fjerde gang, at hun »åbner op for posen«.



- Jeg gør det ikke for at udstille min far, og derfor handler mit foredrag kun om mine tanker. Men folk må gerne høre om dynamikken i en familie, der indeholder en alkoholiker. Jeg har ikke behov for at placere et ansvar, men jeg kan mærke, at det giver mig noget, når jeg fortæller min historie til andre, og jeg er altid helt overvældet bagefter. Derfor glæder jeg mig også helt vildt til på tirsdag, lyder det fra Josefine Vesterherup.



Josefine Vesterherup bor til dagligt i Holstebro, hvor hun læser til pædagog.

