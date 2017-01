Yndefuld opvisning i Roslev

- Er I klar til at se noget gymnastik, eller hva’?!



Sådan lød det søndag ud gennem højttalerne i Salling Hallerne i Roslev, hvor nogle hundrede børn og forældre var mødt op for at se de dygtige Show Pigerne fra Skive Gymnastikforening.



Med en vekslen mellem masser af flotte spring, yndefulde bevægelser og showdance lavede pigerne en fin opvisning, inden juniorgymnaster fra det berømte opvisningshold Flying Superkids rundede tre timer af i Salling Hallerne under overskriften »Sjov dag«.

