Færre breve giver færre postkasser i Skive

Færre breve og postkasser, som bliver tømt sjældnere.



Det er, hvad der møder flere af borgerne på Skive-egnen, når behovet for at få et fysisk brev af sted dukker op.



Flere borgere har over for Skive Folkeblad givet udtryk for ærgrelse over situationen. Men antallet af postkasser er på vej ned, og det skyldes ifølge PostNord, at vi stadig sjældnere benytter postkasserne.



Distributionschef Holger Jensen, PostNord, siger:



- Fra postkasser kan man ikke sende breve fra dag til dag. I Skive kan man sende såkaldte Quickbreve fra posthusene i Kvickly og Føtex, fra Erhvervsindleveringen på Norgesvej (ikke i postkassen). Og så er man som altid velkommen til at give postbudet sit brev med, hvis man møder ham eller hende på ruten. Sådan har det været siden 1. juli 2016.



Årsagen til ændringerne er, at færre borgere sender breve. I 2016 sendte hver dansker i gennemsnit kun et til to breve, og brevmængderne er faldet med cirka 80 procent siden 1999, da der var flest, oplyser distributionschefen.



Ifølge PostNord betyder den udvikling, at postmedarbejdere i nogle tilfælde kører rundt og tømmer næsten tomme post-kasser.



- Når postmedarbejdere melder tilbage, at der næsten intet er i en bestemt postkasse, så ser ledelsen på, om der er andre postkasser inden for en rimelig afstand. Hvis der er, bliver den pågældende postkasse taget ned, siger Holger Jensen.



Ifølge PostNord blev der i Skive i løbet af efteråret fjernet ni ud af i alt 47 postkasser. Og de steder, hvor stativet står endnu, vil stativet inden for kort tid blive fjernet, varsler PostNord.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: