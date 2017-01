Uenighed har stået på i årevis: Jagtstrid kan ende i retten

Er jagten fri, når det gælder skydning af ænder fra pram på Sønder Lem Vig? Eller har Sønder Lem Digelaug eneret på al jagt?



Disse spørgsmål har voldt hovedbrud i både Skive Kommune, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen.



Uenigheden har stået på i adskillige år. Jæger Rasmus Kruse Nørgaard mener, at der er fri andejagt ude på vigens vand. Og det har et par gange givet sammenstød med digelaugets jægere. Han efterlyser derfor handling fra myndighederne.



- Vi mener, at digelauget kompromitterer vores rettigheder som danske statsborgere, siger Rasmus Kruse.



Jurister i Skive Kommune mener, at det i sidste må blive op til retten at afgøre spørgsmålet.



Og Sønder Lem Digelaug er da også indstillet på at gå hele vejen i en eventuel retssag, hvis andre jægere krænker den jagt, som digelauget mener at have eneret på.



- Vi kan ikke drive det derude uden at have den jagtindtægt, forklarer digelaugets formand, Søren Bertelsen.





Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: