I en af de mest selvforskyldte, politiske farcer måtte Venstre i morges erkende nederlaget - og en katastrofal håndtering - da man gik bort fra nybyggeri af en politiskole i Herning og i stedet vil placere den nye skole i eksisterende bygninger i Vestdanmark.



Om valget så falder på Vejle, Sønderborg, Skive eller en helt anden by, skal snarest afklares. Over 30 byer var oprindeligt på banen som ansøgere, så forligspartierne har valgmuligheder.



Til det sidste har også den nye V-LA-K-regering haft svært ved at lande sagen. Så sent som i torsdags sagde justitsminister Søren Pape Poulsen, at regeringen var parat til at droppe Herning - men at man stod fast på, at der skulle være tale om et nybyggeri.



Men de to store forligspartier - S og DF - har hele tiden fastholdt, at en ny politiskole bør indrettes i eksisterende bygninger, hvorved der forventes at kunne spares flere hundrede millioner kroner.



I dag erkendte regeringen så, at løbet var kørt. Det bliver, som S og DF havde varslet, og tilbage er placeringen af den nye politiskole.



Hele forløbet har været håndteret ufatteligt kluntet af Venstres top. I sig selv er det en glimrende beslutning, at politiskolen skal placeres i Vestdanmark, men det kom hurtigt til at lugte af Venstre-kammerateri, da V-regeringen tidligt i forløbet besluttede sig for Herning. Her var borgmesteren, Lars Krarup, en tro væbner for Lars Løkke i V-formandskampen i juni 2014, og V-næstformand Kristian Jensen er valgt til Folketinget i Herning-kredsen.



Og i den kuriøse afdeling kan tilføjes, at den daværende V-justitsminister Søren Pind er født i Herning.



Regeringen forsøgte at mørklægge forløbet med overstregninger, når medier søgte aktindsigt efter offentlighedsloven, hvad der yderligere bidrog til at forstærke indtrykket af et fordækt forløb. Og undervejs var diverse krav til ansøgere også blevet justeret, så Herning kunne leve op til ønskerne. Et helt igennem utroværdigt forløb.



Det er regeringen - og ikke Herning - der skal lastes for forløbet. Herning er en veldrevet kommune, som gerne vil have endnu mere aktivitet og endnu flere arbejdspladser. V-regeringen burde bare have indset, at et valg af Herning ville blive opfattet som dybt kontroversielt både på grund af Venstre-relationerne i toppen, og fordi Herning har fået - og har tilkæmpet sig - så meget andet. Herunder nærhed til det kommende såkaldte supersygehus.



Hvis V-regeringen havde tænkt sig om, havde den fra start fået afklaret, om et politisk flertal ville bygge dyrt og nyt eller ombygge eksisterende bygninger og man burde fra start have været enige om udbuds-betingelserne, så man ikke gjorde de over 30 ansøgerkommuner til grin.



Det sker, at Lars Løkke Rasmussen omtales som en stor politisk håndværker. I dette farceagtige forløb er han dumpet med et brag efter en amatøragtig adfærd.



O.D.

