Folkeafstemninger om skolelukninger?

Under rubrikken synspunkt bragte Skive Folkeblad onsdag den 18. januar et indlæg af Jakob Sølvhøj (JS), MF for Enhedslisten, i hvilket han argumenterede for muligheden af at hindre mulige skolelukninger ved indførelse af lokale folkeafstemninger i de berørte skoledistrikter. Centralt i argumentationen fremhævedes det, at det kan være fristende for økonomisk pressede kommuner at hente hurtige besparelser på lukning af skoler i områder med lavt børnetal.



Jeg er meget uenig med JS og Enhedslisten i denne betragtning, idet det til enhver tid bør være den lokale kommune, der suverænt har ansvaret for, at der i hele kommunen drives skole på et tilfredsstillende højt niveau, og såfremt dette ikke måtte være tilfældet, er det kommunens byråd, der skal tage ansvaret herfor og ikke mindst igangsætte tiltag, der tjener målet om, at alle vore børn skal gives de absolut bedste muligheder for læring og dannelse.



Det er vigtigt, at byrådspolitikere er klar til at påtage sig dette ansvar, hvis situationen tilsiger det i modsætning til at overdrage ansvaret til lokale familier, der helt naturligt følelsesmæssigt let lader sig påvirke af en så vigtig problemstilling . Et byråd må i min optik aldrig lægge dette ansvar ud til befolkningen ved indførelse af folkeafstemninger.



Jeg er glad og stolt over, at vi i vor kommune har udvist en adfærd, der medvirker til, at vi ikke er økonomisk presset og derudover har en skolepolitik, der i høj grad prioriterer eksistensen af kvalitative decentrale skole- og dagtilbud. At bibeholde små enheder er rigtigt godt, såfremt kvaliteten er optimal. Når jeg i den forgangne periode har stemt for lukning af en skole eller en skoleafdeling, har det været ud fra en betragtning om, at grundlaget for optimal skoledrift ikke længere var til stede. Forud for alle så vigtige beslutninger har alle interessenter haft mulighed for at afgive høringssvar, så vi beslutningstagere har haft et så oplyst grundlag som muligt at agere ud fra, hvilket i sagens natur er afgørende vigtigt.



Som politikere må vi efter min mening ikke forfalde til at bibeholde skoler, der typisk grundet et for lille elevtal ikke fungerer hensigtsmæssigt, i en fejlfortolket forståelse af, at en sådan skole sikrer et lille samfunds beståen. Jeg vil aldrig gå på kompromis med kvaliteten af elevers læring for at sikre en skoles beståen. I de situationer, hvor jeg har tilsluttet mig indstillinger om lukning af en skole, har vi som kommune opfyldt vor tilsagn om lokalt at indrette kulturhuse, mødesteder, m.v. til sikring af den fysiske mulighed for lokalsamfundets opretholdelse af det ønskværdige sociale liv.



I min optik skal kvaliteten af en skole altid og uden undtagelse måles på den læring, undervisning og dannelse, der sker i skolen, snarere end på den fysiske tilstedeværelse af en skole.



Slutteligt vil jeg glæde mig over, at den tendens, vi har været vidne til siden årtusindeskiftet, hvor der i Skive (stor-)kommune er født færre og færre børn, nu er knækket. I år 2000 blev der i nuværende Skive Kommune født 625 børn, mens der i 2015 fødtes 391 børn.



Lad os glædes over at tallet for fødte børn i 2016 var 431 børn i vor kommune og lad os håbe, at fødselsraten vil blive opadgående i årene, der kommer.



Venligst



Peter Hahn,



byrådsmedlem



for Venstre,



Majsvænget 25,



7870 Roslev

