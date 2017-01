Flertal tøver med at indføre prikfri målere

Anders Bøge, med dine udtalelser i dit læserbrev fredag den 20. januar udstiller du dig selv som en utrolig svag person. Min måde at drive politik på er i modsætning til din idérig.



Du ville modsat mig ikke hjælpe de personer, der i dag har det svært med deres diabetes f.eks. børn, der dagligt skal slås med det. Du kalder mit forslag et postulat, jeg holder mig til fakta som altid.



Fakta om den konkrete sag er følgende: Den 7. december 2016 stiller jeg et forslag om, at Skive Kommune følger andre kommuner og tildeler diabetespatienter det nye bedre udstyr på markedet. Jeg accepterede at vente til næste møde i udvalget, fordi forvaltningen så skulle forhøre sig hos de kommuner, der allerede var i gang med at tilbyde dette. På mødet den 18. januar 2017 skulle det så behandles igen.



Undersøgelsen fra forvaltningen var færdig, Rebild, Odense og Aarhus kommuner var spurgt. Jo, de havde truffet den beslutning at indføre dette tilbud.



For mig, som hellere end gerne ville i gang med det samme, var det oplagt. En af de pågældende kommuner havde følgende tekst som begrundelse for at starte, begrundelsen ligner til forveksling min egen begrundelse. Citat start: »Det er en beslutning, vi har truffet, fordi der foregår en diskussion mellem kommunerne og regionerne, om det er en behandling eller ej. Vi har valgt at sige, det ikke skal gå ud over borgeren, indtil man finder et resultat af den diskussion. Det drejer sig i vores kommune omkring 50 personer, som har særlige behov f.eks. job og lignende. Vi lader hospitalet indstille personer til denne behandling, som vi mener det er, og så ser vi på det. Det er selvfølgelig meget dyrere end den vante metode. Men vi lader det komme borgerne til gode«, citat slut.



Det med meget dyre er så ikke helt rigtig, det har jeg også undersøgt. Jeg havde så forventet, håbet på, at en person som Anders Bøge ville træde i karakter, men nej Anders Bøge ville fortsat følge forvaltningens indstilling, som går på, at det juridiske ikke var på plads. Underforstået, at de kommuner, der var i gang, gjorde noget, der ikke var juridisk i orden. Det er den vurdering, Anders Bøge og jeg ikke var enige om. Selv om vi havde været det, tror jeg ikke, at Anders Bøge ville have fulgt mit forslag. Fordi vi ikke var det, har så udløst en »sviner« i et læserbrev fra Anders Bøges side.



Her kommer han ikke ind på fakta, men kun en beskidt forklaring om, at han og jeg ikke har det samme syn på, hvordan man skal drive lokalpolitik. Jeg har altid troet, at det var SF’s politik at hjælpe de mennesker, der virkelig har brug for det. Det har du, som i dag er hos SF, ikke ønsket at følge, så rigtig SF’er er du nok ikke.



Var det ikke også noget med, at du var ude af SF og nu inde igen? Hvis man som Anders Bøge ikke kan handle selvstændigt, ja så er det nemmeste jo at fortsætte med altid at følge forvaltningens indstillinger.



Tilbage til din »svine« af et læserbrev. Hvis denne sag er et postulat, vil jeg gerne have en forklaring. Som jeg kan læse er der flere kollegaer, der gerne vil hjælpe dig med beviserne.



Du nævner også noget om en klog mand, der levede for 2000 år siden, hvordan ved du om han var klog? Muligvis, men så er hans udsagn rettet mod dig selv.



For du er om nogen taberen i denne sag, derfor begynder din bagvaskelse mod mig. Og fordi du skriver vedr. denne sag, som du gør, nemlig at du ikke kan overskue konsekvenserne, er da ikke ensbetydende med, at jeg ikke kan overskue disse konsekvenser. Jeg vil heller ikke i denne sag slås i hartkorn med dig.



De bedste hilsner



Erik Mortensen,



byrådsmedlem (DF),



Kybehuse 153,



Vile,



7870 Roslev

