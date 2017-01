Skive sender penge i skattely

Alle børn i Skives skoler skal udstyres med bærbare computere eller iPads købt af Skive Kommune. Børne- og Familieudvalget anbefaler, at skolerne stiller IT-udstyr gratis til rådighed for alle elever.



Det betyder en udgift på 8 mio. kr. og dermed et større indkøb for borgernes skattekroner.



Skive Kommune har besluttet at købe iPads fra teknologi-giganten Apple. Apple laver fine produkter, men er samtidig berygtet for at sende firmaets milliard-fortjeneste i de forskellige lande i skattely ved hjælp af indviklede selskabskonstruktioner. Det betyder, at bortset fra et meget begrænset antal arbejdspladser, bidrager Apple intet til de samfund, hvor de har deres store indtjening. Ideen om at alle, både firmaer og private, skal bidrage til samfundet gennem skatter, for at vi kan bevare et velfungerende velfærdssamfund, er helt fremmed for Apple, faktisk har Apples CEO Tim Cook for nyligt udtalt, at skatter er noget »political crap«.



Apple er desværre ikke ene om at snylte på vores samfund ved at kanalisere enorme beløb ud af samfundsøkonomien og ind på private konti i skattely.



Udviklingsorganisationen Oxfam har for nyligt regnet ud, at de rigeste otte mennesker på jorden ejer mere end den fattigste halvdels cirka 4 milliarder tilsammen.



En så pervers fordeling af midler kan selvfølgelig ikke opnås gennem flid og dygtighed af de rigeste, men kun ved at vores finansielle system er udformet af - og for de rigeste i samfundet.



Det betyder, at jeg betaler 45 procent af min indtægt i skat, mens Apple betaler ca. 0,005 procent (ja, du læste rigtigt 0,005 procent).



Som almindelige borgere kan vi sidde og vente på at Apple, de andre store multinationale firmaer og verdens milliardærer ser lyset og pludselig viser samfundssind, eller at vores politikere begynder at lytte til borgerne i stedet for finanssektorens lobbyister og ændrer skattesystemet - eller vi kan begynde at bruge vores mulighed for som forbrugere at vælge, hvor vi lægger vores penge og kun handle med firmaer, der tager deres samfundsansvar alvorligt.



Når Skive Kommune køber iPads hos Apple for vores skattekroner, sender de fortjenesten i skattely ud af samfundsøkonomien, og vi bliver alle sammen lidt fattigere.



Jesper Olsson Kristensen,



Skovbakken 13,



7800 Skive

