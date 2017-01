Politihjemmeværnet er ikke kun for mænd: 25-årige Lis er også med

For 25-årige Lis Kristensen, der bor ved Rødding i Spøttrup, har politihjemmeværnet stor betydning.



Hun er med i kompagniet i Skive.



- Det giver en stor omgangskreds og mange venner. Desuden er der rigtig gode uddannelsesmuligheder, som kan styrke ens kompetencer og udvikle en personligt. For mig har det betydet rigtig meget, siger hun.



Til daglig arbejder Lis Kristensen hos Skat i Skive.



- Når du til daglig arbejder på kontor, er det dejligt sommetider at kunne komme på øvelse og smide dig i mudderet, siger hun.



Lis Kristensen understreger, at der er mange forskellige muligheder inden for hjemmeværnet og politihjemmeværnet.



Så selv om det med at gennemføre fysisk træning og kaste sig i mudderet måske ikke er lige fristende for alle, er der muligheder for at lave mange forskellige ting.



Og fælles for det hele er netværket, de mange sociale kontakter, de gode uddannelsesmuligheder og mulighederne for personlig udvikling.



-For mig har det betydet rigtig meget, slår hun fast.



Kompagniet i Skive har usædvanlig mange kvinder med, og chefen er faktisk også kvinde. Det store flertal er dog stadig mænd. Omkring 15 procent af de godt og vel 90 i kompagniet er kvinder, hvor det de fleste andre steder kun er omkring det halve eller færre.



Politihjemmeværnet hjælper politiet med mange forskellige opgaver. Trafikregulering, bevogtning og afspærring ved for eksempelvis gerningssteder, indsats ved for eksempel højvande og andre ekstreme situationer, eftersøgninger efter for eksempel forsvundne og meget andet.



I politihjemmeværnet i Skive er der plads til flere.



- Vi er en del kvinder - forholdsmæssigt flere end normalt. Der skal være et miljø, hvor man også kan snakke om mere følelsesmæssige ting, for eksempel kærestesorger. Det har vi her i Skive, siger Lis Kristensen.



Hun kan kun opfordre flere til at være med. Også fordi det er en god måde at få venner og netværk på. På tværs af arbejdspladser og uddannelse.

