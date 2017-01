Skive satser på at få politikadet-skole

Mandag faldt regeringens ønske om at etablere en politiskole i det vestlige Danmark i nybyggeri.



Regeringen har ellers trods modstand fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet længe stået fast på, at politikolen i Vestdanmark skal ligge i et nyt byggeri i Herning.



Skive Kommune har budt ind med både nybyggeri og eksisterende byggeri (på Dalgas Alle, hos læreruddannelsen) og nybyggeri på Metallicgrunden ved Sdr. Boulevard. Skive Kommune har blandt andet fremhævet, at en politiuddannelse i Skive kan komme til at profitere af de faciliteter, Skive Kaserne har.



- Jeg tror ikke på, at Skive kan få politiskolen i den vestlige del af Danmark, når forligskredsen peger på, at skolen skal etableres i eksisterede bygninger. Rigspolitiet lavede i efteråret en screening af mulighederne for at etablere en politiskole. Her blev mulighederne i Skive ikke vurderet særlig godt, siger Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommunes borgmester.



Han håber til gengæld, at kredsen bag den gældende finanslov vil se til Skive, når det gælder den nye uddannelse af de såkaldte politikadetter. Peder Christian Kirkegaard mindede forleden justitsminister Søren Pape Poulsen om, at Skive er et godt sted at placere politikadetuddannelsen.

