Maskinfabrik starter op igen efter konkurs

Med start fra tirsdag morgen, den 24. januar, vil der igen være produktion på adressen på Egerisvej, hvor Braarup Maskinfabrik for få dage siden blev begæret konkurs.



Nu fortæller direktør og indehaver Michael Thomasen, at der er fundet nye løsninger med henblik på en genstart af produktionen.



- Der er i formiddag lavet aftale med en investor om af starte produktion på adressen op igen fra i morgen klokken 06.45. Der er i øjeblikket ansættelses-forhandlinger i gang med nye medarbejdere, oplyser Michael Thomasen.



Forhandlingerne har været i gang i nogle dage, og mellem 15 og 20 medarbejdere blev afskediget som en konsekvens af konkursen.



Flere medarbejdere havde fået besked om, at der allerede mandag morgen ville være arbejde igen på fabrikken.



Men da aftalen med den nye investor først senere på dagen faldt endelig på plads, er genoptagelsen af arbejdet udskudt til tirsdag.



Det nye firma får navnet Braarup Maskinfabrik ApS, oplyser Michael Thomasen.



Om ansættelsen af medarbejdere i det nye selskaber siger han:



- Det er i stor udstrækning de samme medarbejdere, det nye firma forhandler ny ansættelse med.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: