Taget på fersk gerning: 19-årig tissede på politibil

Mens politifolk var inde på natværtshuset Manhattan i Thinggade i Skive, var en ung mand omkring klokken 03 søndag morgen gået i gang med at tisse på politibilen.



Det blev afsløret, da de to politifolk kom ud fra Manhattan, men den unge nægtede både at have gjort det, selv om han var taget på fersk gerning, og at oplyse, hvem han var.



Han blev anholdt og taget med på politistationen, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Det havde ifølge politiassistent Niels Bach en hurtig ædruelighedsvirkning, at han blev anholdt, for pludselig kunne den unge huske, hvem han var.



Det var en 19-årig mand fra Haderup, der dog nægter både at have tisset på politibilen og at have afvist at oplyse, hvem han var.



Hvis han ikke tager imod bøderne, kan det ende i retten.







Thue Grum-Schwensen



ts@skivefolkeblad.dk

