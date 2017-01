Mand hørte pivelyde: Forsvundet hund fundet i kloak

Fredag eftermiddag måtte ejeren af en Springer Spaniel anmelde sin hund forsvundet i Skive.



Søndag ringede ejeren, der også selv er fra Skive, igen til politiet for at fortælle, at hunden var blevet fundet:



En anden skibonit havde hørt piv fra en kloak, og det viste sig, at hunden på en eller anden måde var havnet i kloakken.



Den pågældende fik hunden reddet op igen og kontaktet den rette ejer, der så hentede sin hund.



Ifølge politiet fremgår det ikke, hvem redningsmanden er eller hvor hunden blev fundet. Og heller ikke hvordan den kan være havnet i kloakken. Politiet har blot ud fra ejerens opringning søndag konstateret, at hunden er fundet igen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: