Ulykke ved Føtex: Bilist kørt til tjek på sygehus

Mandag morgen skete der en trafikulykke på Sdr. Boulevard ud for Føtex.



Klokken 08.30 var politiet stadig på stedet, men en bil, der spærrede for trafikken, skulle være fjernet, oplyser vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi, Carsten Henriksen.



Ulykken skete ved lyskrydset ud for Føtex, hvor en bil påspændt trailer holdt for rødt lys, da en bagvedkørende bil kørte op i traileren. Bilisten i den bagerste bil er kørt med ambulance til sygehus for at blive tjekket på skadestuen, oplyser politiet.



Ifølge Carsten Henriksen har politiet endnu ingen personoplysninger om de involverede.



- Det har haft konsekvenser for morgentrafikken, fordi den ene bil spærrede totalt i den ene side af vejen, siger han.

