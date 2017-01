En lottogevinst på 36 kroner udviklede sig til en milliongevinst for en heldig person i lørdags.



En lynlotto købt ved Cirkle K i Vinderup lignede umiddelbart en beskeden gevinst på 36 kroner, men en ekstra trækning betød, kvitteringen blev én million kroner værd.



- Danske spil trækker hver uge, blandt de præmiegivende kvitteringer på lørdagslotto, en ekstra vinder på en million kroner. Det betyder, at vi har en vinder af 36 kroner, der vil få en behagelig overraskelse, når vedkommende præmiesøger sin kvittering ved en lotto-forhandler, oplyser Leo Laursen, der er regionschef i Danske Spil.



Når den heldige vinder kører sin gevinst gennem terminalen ved en forhandler, vil vinderen få besked på, at der er en præmie på over 10.000 kroner, og at vinderen skal henvende sig i banken.



Forrige weekend blev der vundet 6,1 millioner kroner på en lotto-kupon købt i Dagli’Brugsen i Resen.