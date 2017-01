Pludselig gik alting i gang, og så brød bilen i brand

Først blev der varmt ved førersædet. Så gik alt i gang.



Sådan var oplevelsen for en yngre kvinde og en ældre mand, da den personbil, de kørte i, pludselig brød i brand på Fjordkærvej ved Rødding tirsdag aften ved halvsyv-tiden.



- De mærkede en varme, mens de kørte, og så begyndte blinkelysene at blinke, hornet at dytte og vinduesviskerne gik i gang,« fortæller indsatsleder Jesper Ørum fra Nordvestjyllands Brandvæsen.



Derfra gik det hurtigt.



- De nåede stort set ikke andet end at komme ud, og så var bilen omspændt af flammer,« siger indsatslederen.



Derfor var der heller ikke noget at redde, da brandfolkene ankom til stedet. De kunne blot slukke ilden i den udbrændte bil.

