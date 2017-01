Rådne efter ti år: Facader på bibliotek og rådhus skal skiftes

Facaderne på begge sider af mellemgangen mellem Skive Biblioteks to kuber er så ødelagte, at de snarest bør skiftes. Også de sydvendte facader på biblioteket og rådhuset er medtaget.



Problemet er, at facaderne er utætte, så der trænger vand ind.



Det er Teknologisk Institut, der har undersøgt facaderne.



»En del af karmene er så rådne, at der efter vores opfattelse snarest bør foretages en udskiftning af disse elementer, inden der styrter flere rammer ned«, skriver Teknologisk Institut om mellemgangens facader.



- Vi har endnu ikke overblik over, hvor omfattende skaderne er, oplyser Justus Clemmensen, arkitekt hos Skive Kommune.



Han arbejder på en indstilling til Skive Kommunes direktion.



- Hvis det var mit eget hus, ville jeg ikke finde mig i, at træværk i facader begyndte at rådne inden for 10 år efter, jeg fik huset bygget, sagde Justus Clemmensen sidste år.



Ansvaret for de utætte facader har Skive Kommune ikke fået afklaret.





