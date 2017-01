Et udbrud af sygdommen fnat hos et par elever har i de seneste dage givet Skive Gymnasium omtale i adskillige medier, siden Skive Folkeblad først omtalte udbruddet på baggrund af rektor Lars Erik Nielsens advarsel til samtlige elever.



Måske er medievirakken dog blevet en tand for meget for gymnasiet.



I al fald har gymnasiet produceret en video, der kan tolkes som en humoristisk og ironisk kommentar til presse-interessen for sygdomsbilledet på skolen.



- Da jeg kan konstatere, at den samlede presse i landet er meget bekymret for sundhedstilstanden på Skive Gymnasium & HF, har jeg efter mange tunge overvejelser besluttet at offentliggøre den seneste udvikling, skriver Lars Erik Nielsen på Skive Gymnasiums facebookside som optakt til videoen, der bærer titlen »Endnu et epidemisk udbrud«.



- Vi er i dag blevet ramt af endnu et epidemisk udbrud. En elev i 2u blev midt i en biologitime ramt af en mellemsvær forkølelse. Jeg har stor medfølelse for den pågældende elev og dennes familie. En så slem snue vil give mange gener over de næste par dage, skriver rektoren og fortsætter.



- Jeg vil også gerne udstede en generel advarsel til alle på skolen om at undgå enhver form for kontakt med noget som helst. Tak til elevens klassekammerater for så resolut at gribe ind. Eleven er nu i karantæne, så vi håber at have afværget en decideret epidemi, hvor måske op til 4-5 andre elever vil blive smittet, skriver Lars Erik Nielsen, der advarer mod voldsomme scener i videoen.



- Jeg skal nok holde pressen opdateret om udviklingen, slutter rektoren



Se videoen her