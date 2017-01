SfH henter 26-årig dobbelthånd

Skive fH’s håndboldherrer får tilgang af en både erfaren og spændende spiller til de kommende to sæsoner. Til sommer tiltræder nemlig 26-årige Peter Krogh, som har fortid i en del midtjyske klubber - blandt andet Viborg HK og Randers HH, men som de seneste to år har spillet for den færøske klub H71.



Nu vender han imidlertid næsen hjem igen og er klar til at give publikum i Skive prøver på sit særpræg - at han skyder lige godt med begge hænder.



- Og nej, han er ikke bare gennemsnitlig. Han er en kanon skytte, så det kan publikum godt glæde sig til. Det giver nogle flere muligheder for at åbne modstanderens forsvar op – også i forhold til at være en trussel, hvilket frigiver plads til holdkammerater. Jeg forventer, at han kan blive en publikumsyndling, for han har virkelig noget ekstraordinært, siger cheftræner Ole Bitsch.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: