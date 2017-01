Folkestyret og Vestdanmark - tabte igen

Når man skal finde årsager til vælgernes voksende mistillid til den politiske proces - og måden folkestyret fungerer på - har Christiansborg leveret endnu et eksempel på tingenes skæve gang.



Ja, vi tænker selvfølgelig på sagen om politiskolen, som i går landede med en beslutning i enighed mellem regeringen og de to øvrige deltagere i politiforliget - Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Skolen skal placeres i Vejle



Det er - også på denne plads - adskillige gange fremhævet, hvor kikset en rolle især Venstre-toppen har udført med planerne om at satse på Herning, da det i den grad fremstod som besluttet Venstre-kammerateri, som man så efterfølgende krampagtigt forsøgte at finde en model for. Det blev så opgivet, da det stod klart, at der ikke var flertal for Herning og nybyggeri.



Herning ville - af flere grunde - have været et forkert valg, men det må undre, at regeringen, S og DF nu har valgt Vejle, når ideen med en politiskole i Vestdanmark var at skabe bedre balance i Danmark. Vejle er altså Østjylland og trekantsområde med masser af vækst og arbejdspladser. Og dermed har det store politiske flertal tabt en mulighed for at skabe flere hundrede ekstra arbejdspladser i Midt-Vestjylland - noget der kunne have gjort Danmark mindre skævt. Hvis politik er håndværk, har partierne dermed ramt langt ved siden af sømmet med hammeren i denne sag.



Lad os spole tiden lidt tilbage til Venstre-regeringen. Den talte netop for »en ambition om, at politiskolen skal bidrage til at skabe en bedre balance mellem landsdelene med vækst og udvikling i hele Danmark.«



Smuk tale ...



Den nuværende V-LA-K-regering fulgte trop og talte om at »bidrage til en bedre balance mellem landsdelene«.



Smuk tale ...



Herning var ikke en politisk mulighed for et flertal. Men hvis ordene skulle have mening og betyde noget, så kunne regeringen og forligspartierne selvfølgelig have skabt bedre balance melem landsdelene i Danmark ved at placere politiskolen i Midt-Vestjylland. Skive var kandidat men kom ikke højt på Rigspolitiets prioriteringsliste. Det gjorde til gengæld Holstebro, der var med helt fremme.



Hvis talen om bedre balance i Danmark var andet og mere end festsange-romantik, så havde regeringen, S og DF valgt Holstebro. Det ville være en saglig løsning, en billig løsning, en effektiv løsning - og en løsning, der ville have skabt lidt mindre skævvridning mellem øst og vest i Danmark.



Trods det ufatteligt lange forløb endte Christiansborg alligevel med en skæv og forkert beslutning. Man valgte at placere politiskolen i et område, hvor der i forvejen er vældig vækst og job-fremgang.



Folkestyret og Vestdanmark tabte - igen.



