Prikfri målere II

Det er positivt, at vi nu skal drøfte fakta.



Jeg vil begynde med at henvise til beslutningen. Det forslag, Erik Mortensen fremsatte, stemte Erik Mortensen for.



Imod stemte Johnny Kent Knudsen, Preben Andersen, Ruth Kristensen, Bente Dahl, Arne Bisgaard og Anders Bøge.



På baggrund af denne afstemning konkluderer Erik Mortensen, at jeg er en taber og tilføjer en række holdninger til min person, det sidste vil jeg undlade at kommentere. Afstemningen taler for sig selv.



Det bliver af Erik Mortensen fremført, at sagen skal fremskyndes for børns skyld.



Fakta er, at der i Skive er en ansøgning fra to børn, og at det ene barn har en prikfri måler.



Det viser, at Erik Mortensen er mere optaget af overskrifter end fakta.



Udvalget mener bestemt, der skal gøres noget også for det barn, der ikke har en prikfri måler. Derfor har vi også i vores beslutning skrevet, at der igen tages kontakt til Ankestyrelsen for en snarlig afklaring.



Jeg har ikke ført statistik over, hvem der følger forvaltningen hvornår, men det er helt korrekt, jeg har stor respekt forvaltningens vejledning i forbindelse med regler og love.



Venlig hilsen



Anders Bøge,



Kühls Allé 22,



7800 Skive

