DF og politisk fnidder

Er Dansk Folkeparti stueren? Nej, det bliver de aldrig, var der én, der sagde engang. Desværre ser det ud til han får ret.



Deres hænder i EU-kassen, samtidig med de er modstandere af EU, er jo også i overkanten.



At de ikke vil i regering, er selvfølgelig deres valg, det skal de jo afgøre, men de burde jo så hjælpe den regering, de pegede på med at få tingene til at hænge sammen, i stedet for at sidde og lave love uden om regeringen.



Noget narreværk, som de allerede har lavet om igen, det er blevet til fnidder i stedet for politik.



Nu er det politiskolen, der gik ud over i Herning. Det at lave en gammel folkeskole om til en politiskole er en dårlig ide. De må kunne bruges til noget, de er mere velegnede til. Jeg tror, det vil bliver for dyrt at lave dem om, ved nybyggeri kan de bruge teknikken, det kan de ikke ved ombyggeri. Nu synes jeg, at regeringen skulle se at få arkitekterne til at se på tingene, hvad der er bedst og mest hensigtsmæssigt, og med de folk, der skal bruge det. Jeg synes, vi skal have nogle realiteter ind i billedet, vi skal ikke bygge på politisk fnidder.



Jeg synes, Herning er et godt sted at placere en politiskole. Der er masser af gang i industrien i kommunerne i det vestjyske, og det hele skal ikke placeres mod øst.



Jeg forstår ikke, at det er lykkedes for DF at trække socialdemokraterne ned på det plan. Det synes jeg, de skulle holde sig for gode til. Hvis ikke Løkke og Venstre havde hjulpet Helle Thorning, da hun var statsminister, hvor langt var hun så nået?



Der skal jo være valg om to år, og hvem ved, det bliver måske Mette Frederiksen, der skal danne regering. Med den venstrefløj hun har sig, synes jeg ikke, det ser godt ud. Der er ting, de er uenige om S og V, men jeg håber dog, at de kan blive enige om, at det ikke er ydefløjene, der skal sætte dagsordenen på Christiansborg, for så tror jeg ikke, det vil være skønt at være dansker.



Peder Futtrup Andersen,



Svalevej 6,



Mønsted,



8800 Viborg

