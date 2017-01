Højt humør ved award-show

Sorte habitter, stiletter og korte kjoler. Snak og snacks i selskab med champagne.



Feststemningen stiger i Kulturcenter Limfjord, efterhånden som næsten 250 repræsentanter for det lokale erhvervs- og butiksliv indtager den røde løber.



Blitzene blinker om kap med smil og latter.



En mørk aften i januar er forvandlet til et show, der begynder tidligt og indeholder de elementer, der skal til, for at gøre aftenen festlig.



Lokale Søren Vester, designer-med-mere fra Thise, er konferencier og indleder på humoristisk vis aftenen. Han havde gerne deltaget som nomineret, og det var da også sådan, han først så sig selv, da han blev ringet op af arrangørerne. Men det var ikke hensigten med opringningen. Manden fra Thise skulle deltage som konferencier:



- Min virksomhed har da ellers også udvidet i hele 2016. Det er blevet til otte kilo, siger Søren Vester til publikums latter.



Vester viger scenen for skuespiller, filminstruktør, komiker, forfatter og foredragsholder Hella Joof, der er kommet til byen for at tale om lykke. Om at være taknemmelig, at glædes over det, der er at glædes over. Om at putte glimmer på og sætte livets små glæder op på kaminhylden:



- Pyt med at man ikke har noget glimmer og heller ingen kaminhylde. Bare brug noget psykisk glimmer og en mental kaminhylde, opfordrer Hella Joof.



Showet, ’Skive Business Awards 2016’, er en hyldest til erhvervslivet i Skive Kommune. Flere personer og firmaer er blevet nomineret i en række kategorier, og flere møder spændte op. En af dem er Bjarne Kristiansen, som i 37 et halvt år har arbejdet som ekspedient hos to af byens sportsbutikker.



- Jeg er faktisk lidt stolt over at være blevet nomineret. Jeg er meget spændt, fortæller 54-årige Bjarne Kristiansen, som bor i Hald.

