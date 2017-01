Byretten i Viborg slog onsdag eftermiddag fast, at der var tale om en voldtægt af en 16-årig pige fra Aalborg-kanten den 25. september 2016 på en betonklods i anlægget i Skive.



Dermed blev 20-årige Samer Kasem Alzoubi idømt 16 måneders ubetinget fængsel, og han blev også ubetinget udvist af Danmark med et indrejseforbud på 12 år.



Nu 18-årige Mohammad Khaled Jahim blev idømt 14 måneders ubetinget fængsel. Han kan blive i landet, da hans udvisning blev gjort betinget. Men laver han nogen form for kriminalitet inden for de næste to år, bliver han også udvist.



Mohammad Khaled Jahim fik en mindre straf, da han var 17 år på gerningstidspunktet.



Begge de dømte, der bor i Skive og oprindeligt kommer fra Syrien, ankede dommen til landsretten med det samme. De er dog stadig begge fængslet.



Dermed valgte de tre dommere at stole på den 16-årige piges forklaring om, at hun var for beruset og træt til, at hun kunne sige fra over for de to mænd.



Under proceduren refererede anklager Jesper Klyve fra pigens forklaring, der foregik for lukkede døre, og han fortalte, at de to dømte havde spurgt pigen, om hun sov, mens de voldtog hende.



Begge havde også stukket deres lem ind i munden på pigen.



Dommerne lagde også vægt på de dømtes skiftende forklaringer. Først havde de sagt, at de ikke havde haft sex med den 16-årige pige.



Først under forklaringen i retssagen indrømmede den 20-årige, at han havde haft sex med hende, og den 18-årige indrømmede lidt tidligere i forløbet.



Der var fundet tydelige dna-spor fra begge de dømte på den 16-årige pige.



De to dømte mænd er ikke tidligere straffet.



