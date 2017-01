Politiet afslører misrøgt: Døde høns i campingvogn og ponyer uden foder

En håndfuld døde høns i en gammel campingvogn. Og to shetlandsponyer uden foder, der gik på vådt strøelse i egen urin og afføring og i en lade.



Disse syn mødte politiassistent Niels Bach og en dyrlæge, da de mandag var ude og se til en ubeboet landejendom på Fjordvej i det nordøstlige Salling.



Allerede i december var Niels Bach ude og se på forholdene, efter at politiet havde modtaget en anmeldelse om overtrædelse af dyreværnsloven på ejendommen.



Dengang indskærpede Niels Bach over for en 49-årig kvinde, der ejer dyrene, at hun inden for en kortere tidsfrist skulle få bragt tingene i orden.



Men kvinden, der ikke længere selv bor på matriklen, har intet gjort.



- Der er slet ikke gjort noget som helst. Tværtimod er det blevet værre, konstaterer Niels Bach, der betegner kvindens behandling af sine dyr som groft uforsvarlig i forhold til dyreværnsloven.



De to heste havde ikke adgang til mad og vandet var råddent, konstaterede han i mandags.



Da Niels Bach i december var ude på landejendommen, gik hønsene frit rundt, og Niels Bach indskærpede derfor over for kvinden, at høns p.t. skal gå under tag på grund af faren for fugleinfluenza.



Dette problem har kvinden så løst ved at lukke sine høns inde i en campingvogn.



Det syn, der mødte politi og dyrlæge mandag var ikke behageligt: Hønsene var døde - på nær en enkelt. De havde hakket i hinanden, og det var svært at sige præcist, hvor mange høns der egentlig var inde i campingvognen.



- Hønsene er efter vores vurdering ikke blevet set til siden december, siger Niels Bach.



Politiet har indledt en dyreværnssag mod kvinden, men mange formalia skal overholdes, inden en egentlig sigtelse foreligger - og inden en eventuel fjernelse af dyrene kan komme på tale..

