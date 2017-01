10.000 kroner stjålet fra hotel

Mandag morgen klokken 4 var der indbrud på Hotel Strandtangen i Skive.



En alarm gik, men det lykkedes alligevel tyven at nå at stikke af sted med ikke mindre end 10.000 kroner i kontanter.



- Der er ingen spor eller mistanke, konstaterer politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive på nuværende tidspunkt.



Indbrudstyven er kommet ind via en skydedør og har gennemrodet kontor og reception, oplyser han.

