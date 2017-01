Retssagen mod de to syriske mænd fra Skive, der står tiltalt for en voldtægt af en 16-årig pige i anlægget i Skive den 25. september 2016, slutter i dag.



Og anklager Jesper Klyve kræver, at begge de to tiltalte mænd på henholdsvis 18 og 20 år bliver idømt halvandet års fængsel og bliver ubetinget udvist af Danmark med et indrejseforbud.



SENESTE NYT I SAGEN: To syrere dømt for voldtægt



Det begrundede Jesper Klyve med, at det er en skærpende omstændighed, at der var flere personer om den formodede voldtægt.



Ifølge anklageren tæller det også opad i forhold til straflængden, at pigen kun var 16 år, og at det skete en mørk nat.



Derudover mener anklageren, at de to syriske mænd har en ringe tilknytning til landet, og at der ikke er noget til hinder for, at de udvises i forhold til gældende regler.



Jesper Klyves procedure kom i kølvandet på en efter hans vurdering meget overbevisende vidneforklaring fra den 16-årige pige. Han lod det være op til retten, om man vil stole på to mænd, der gentagne gange har løjet over for politiet og retten, eller en 16-årig pige. De to forsvarsadvokater kræver frifindelse af deres klienter.



