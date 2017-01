Ejer sigtes: Løsgående bullterrier angreb jagthund i snor

En løsgående bullterrier har bidt en jagthund i snor på stranden ved Glyngøre, oplyser politiet.



Episoden skete søndag, hvor en 56-årig kvinde fra Glyngøre luftede sin jagthund i snor.



På et tidspunkt kom tre løsgående hunde løbende hen imod kvinden, og den ene af hundene bed hendes jagthund i det ene ben.



Ifølge politiet er der tale om overfladiske sår, men efter at man har strammet op på hundeloven i de senere år, ser politiet alligevel med en vis alvor på sagen, og hundens eger slipper således ikke med en påtale, men kan se frem til en sigtelse, som vil udløse en bøde.



- Det er fordi, at den ene hund bider den anden. Så er der ikke styr på det, forklarer politiassistent Niels Bach om baggrunden for sigtelsen.



Ejeren af de tre løsgående hunde er en 54-årig kvinde, ligeledes fra Glyngøre, oplyser politiet.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: