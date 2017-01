Færdselsuheld nord for Vinderup

Tirsdag formiddag ved 10.30 tiden skete et færdselsuheld på Skivevej ved Hasselholt nord for Vinderup.



Politi og ambulance var på stedet.



- Heldigvis var der ingen personskade, fortæller vagthavende ved politiet, Frederik Sundtoft, der dog kan oplyse, at den ene af de implicerede parter blev kørt til et tjek på sygehuset.



En 68-årig mand fra Vinderup kørte i nordgående retning og holdt helt stille på vejen for at svinge til venstre.



En 30-årig kvinde fra Holstebro overså den holdende bil, som hun kørte op bagi.



Især fronten på kvindens bil blev stærkt beskadiget, og hendes airbag blev udløst, oplyser Frederik Sundtoft.



En afhøring af kvinden skal nu klarlægge årsagen til kvindens tilsyneladende uopmærksomhed.

