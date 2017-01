Røgfyldt værksted: Skorstensbrand hos tømrerfirma

I et tømrerfirma beliggende i industrikvarteret på Hesthøjvej i Roslev opstod der onsdag morgen en skorstensbrand.



En sprøjte fra Durup med fem brandfolk og indsatsleder Jesper Ørum fra Skive var ved 8.30-tiden ved at have slukket den forholdsvist ukomplicerede brand.



- Skorstensfejeren tager nu over og får det rengjort, fortalte Jesper Ørum onsdag morgen.



- Skorstenen er stoppet lidt til og har sendt røgen bagud, forklarer han om brandårsagen.



Det var virksomhedens ejer, der slog alarm, da han opdagede, at værkstedet var røgfyldt.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: