Efterlod lakrester: Rød bil forsvundet efter påkørsel

En hvid Kia, der har stået parkeret på Nørregade i Vinderup, er i den forgangne weekend frem til mandag blevet påkørt og har fået blandt andet buler og en ødelagt lygte.



Kiaen stod parkeret ved UnoX-tanken.



Den bil, der er kørt ind den hvide Kia, har efterladt røde lakrester, og derfor ved politiet, at de leder efter en rød bil.



- Desuden er der videoovervågning på stedet og vi skal nu i gang med at se filmene igennem. Vi håber at kunne se, hvem der har gjort det, siger politikommissær Peder Christensen fra lokalpolitiet i Holstebro.



Han tilføjer, at det er »uartigt« at påkøre en bil og så bare køre fra stedet uden at give sig til kende.

Læs mere i Skive Folkeblad



