Naboerne vandt første test

Masser af gode momenter, men alligevel et klart nederlag. Det blev udbyttet, da Skive IK i eftermiddag tog hul på rækken af træningskampe med en tur til Kirkebækvej i Viborg, hvor Superligaklubben tog imod og vandt 3-0.



SIK holdt fornem stand til pausen, men lukkede så de tre mål ind i anden halvleg . det første efter et fælt drop af målmand Daniel Krog. Han var en af kun to mand, som spillede alle 90 minutter - den anden var prøvespiller Thomas Viggers, som efterlod sig et meget stærkt indtryk i midterforsvaret.



Dagens overraskelser var to andre prøvespillere, begge i øjeblikket på udlån fra FC Midtjylland. Det var forsvareren Anders Hagelskær og den færøske angriber Jakup Thomsen, som med kort varsel blev lånt ud til SIK til nærmere eftersyn og potentiel lejeaftale.

