SfH henter Krogh hjem fra Færøerne

Skive fH får en af håndoldsportens sjældne eksistenser til holdkortet fra sommer og to sæsoner frem.



Klubben har nemlig indgået en to-årig aftale med 26-årige Peter Krogh, som besidder den sjældne evne, at han skyder lige godt med begge hænder. En kunnen, han tidligere har gjort brug af i klubber som Viborg, Randers, Aalestrup og Aars, men senest snart to år i den færøske klub H71.



Selv om det sportslige niveau på Atlanterhavsøerne er til at overse, har Peter Krogh ikke fortrudt



- Jeg har mødt en del nye mennesker igennem H71, der hver især har ageret som en familie for mig, hvilket har gjort det til to uforglemmelige år. De har hjulpet mig med alt, og jeg har aldrig følt mig alene. De har altid været min backup, og der har altid været en man kunne snakke med, samt spørge efter en hjælpende hånd, fortæller han.



Peter Krogh og kæresten er blevet forældre, og hun vil dels gerne tilbage til Danmark for at studere, mens spilleren selv gerne vil prøve sig af på højere niveau, før det er for sent.



- Alt i alt har det været en fælles beslutning, hvor vi står tilbage med en god følelse. Min sportslige ambition er at spille så længe kroppen kan holde til det. Nu kommer jeg igen på et højere niveau efter to år på Færøerne, og det var mit mål. Så må vi se hvad tiden viser, siger han.



Cheftræner Ole Bitsch glæder sig over tilgangen, som han kalder en utrolig stærk signing.



- Jeg har selv arbejdet sammen med Peter Krogh i Randers, og jeg kender ham fra vores fælles tid i Viborg. Jeg synes, at han er en enormt spændende spiller med et kæmpe uforløst potentiale, og det håber jeg, vi kan udfolde her i Skive. Jeg er sikker på, at med ham og den højre back-konstellation vi får i næste sæson, så skal det nok blive spændende.



- Peter Krogh er atypisk, eftersom han skyder lige godt med begge hænder. Og nej, han er ikke bare gennemsnitlig. Han er en kanon skytte, så det kan publikum godt glæde sig til. Det giver nogle flere muligheder for at åbne modstanderens forsvar op – også i forhold til at være en trussel, hvilket frigiver plads til holdkammerater. Jeg forventer at han kan blive en publikumsyndling, for han har virkelig noget ekstraordinært, siger Ole Bitsch.



Skive fH vandt »kampen om Krogh« foran flere andre klubber, fortæller han selv.



- Jeg har det seneste år fået rigtig mange tilbud fra andre klubber, men personligt er Skive fH den klub, der tiltalte mig mest. Der er mange gode spillere, og de er ved at bygge noget nyt op på et spændende grundlag. Jeg kender Ole Bitsch fra tidligere, og han har selvfølgelig været med til at få mig til klubben. Sidst ligger Skive i øvrigt også tæt på min familie og venner, så det er helt perfekt, siger han.

