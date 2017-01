Se udlændindingeproblemer i øjnene

Man kan selvfølgelig gøre som strudsen:



Stikke hovedet i busken, lukke øjnene og håbe, at alt det, man ikke bryder sig om, går over af sig selv. Men det er ikke vejen frem over for alvorlige problemer i samfundet. Og det gælder også i forhold til udlændingeproblemer i Danmark. De skal ikke skjules. De skal frem i lyset, så problemerne kan erkendes og håndteres. Det er den første forudsætning for fremskridt. Og de udlændinge, der er godt integreret og velfungerende i det danske samfund, fortjener også, at det danske samfund ikke lukker øjnene for de problemer, som andre udlændinge bidrager med.



Medierne har også et ansvar. Det handler blandt andet om at beskrive virkeligheden - også når indvandring ikke ender godt men giver alvorlige problemer. Skive Folkeblad skjuler f.eks. ikke, at der er tale om udlændinge, hvis de bliver dømt for kriminalitet. I Sverige ville det nærmest være utænkeligt. I vores naboland blev i årevis skabt et klima, hvor problemer med fremmede ikke måtte komme frem, for mønstersamfundet måtte ikke kritiseres, der var frygt for fremmedfrygt, og man var bange for at bestemte partier høstede fordel ved omtale af indvandrer-problemer. Så hellere gøre som strudsen! Først det sidste års tid, er det ved at gå op for nogle svenske medier, at man har været grænseløst naive ved at se bort fra virkeligheden.



Udlændingeproblemer skal ses ærligt i øjnene for at kunne blive tacklet. Det gælder også den kendsgerning, at gruppen af indvandrere er voldsomt overrepræsenteret blandt dømte for voldtægt. Medier har tidligere fortalt med tal fra Danmarks Statistik, at mere end hver tredje dømte for voldtægt er indvandrer eller efterkommer af indvandrere. Der er desværre ingen grund til at tro, at de tal er blevet mindre.



I dagens avis kan man læse om to syriske mænd, der i går blev dømt for voldtægt af en 16-årig pige i Skive Anlæg. Byretten gav den ene 16 måneders ubetinget fængsel og udvisning af Danmark. Den anden mand fik 14 måneders ubetinget fængsel - og udvisning, hvis han begår nogen form for kriminalitet. De har anket dommen. Bliver de dømt i landsretten på samme måde og udvist, vil de ikke blive savnet i Danmark.



Et blik på de sidste par dages nyhedsstrøm bekræfter problemet. To syriske mænd blev onsdag varetægtsfængslet i fire uger. De er sigtet for at have voldtaget en 22-årig kvinde på Ambupladsen i Hobro i weekenden, og i dag starter en sag i Københavns byret, hvor en 22-årig udenlandsk mand er tiltalt for voldtægt og en række andre forbrydelser.



Voldtægt er en aldeles modbydelig forbrydelse - uanset om det er danskere eller udlændinge, der begår ugerningen. Når der er åbenlyse problemer med forholdsvis mange udlændinge og deres efterkommere i forhold til voldtægtsdomme, så må der gøres en ekstra indsats på det område. Og problemet skal åbent frem:



- Nydanskere er klart overrepræsenteret blandt de dømte for voldtægt. En del nydanskere kender ikke og forstår ikke dansk kønskultur. F.eks. at det at en dansk kvinde, som går beruset hjem om natten, ikke betyder, at hun er lettilgængelig, har indvandrerforsker Mehmet Necef sagt til metorexpress.



Samtidig med en overordnet erkendelse af, at der selvfølgelig er grænser for, hvor mange f.eks. asylsøgere Danmark skal modtage - og at vi i højere grad skal øge hjælpen i nærområderne i Mellemøsten og Afrika - vidner tal og tendenser også om, at der er brug for massivt øget oplysningsindsats på blandt andet asylcentre om dansk levevis, ligestilling, frihed og kultur.



Dem, der kommer hertil udefra, skal selvfølgelig respektere danskernes måde at leve på.



