Snydesmør fra Lurpak

Under det førhen så velrespekterede statslige varemærke Lurpak forsøger det store mejeriselskab Arla nu at få kunderne til at købe nye såkaldte blandingsprodukter forklædt som smør.



Dette snydesmør består af både smør og rapsolie og kan købes både som fast masse, som flydende og som spray under reklamenavnet »Cook Range«. Hvad indeholder dette »smør« ellers?



Arla købte for nogle år siden varemærket Lurpak af Mejeriforeningen for en slik, så kun Arla må bruge det hæderkronede varemærke.



Køb ikke dette snydesmør, men i stedet rigtig økologisk smør fra andre mejerier.



Holger Øster Mortensen,



Præstholm Mark,



8300 Odder

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her