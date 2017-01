Vanrøgt af dyr

Hvordan kan man tillade, at man kan få henholdsvis syv dage til at bringe ting i orden samt 24 timer til at give foder til nogen, i forvejen vanrøgtede dyr. Det er fuldstændig vanvittigt, det er da noget, der skal ske her og nu.



Hvorfor bliver dyrene ikke fjernet fra stedet, når man bliver gjort opmærksom på problemet, og ejeren straffes med både bøde og fængsel.



Det er simpelthen til at blive dårlig af, at nogen kan være sådan over for dyr.



Med venlig hilsen



Ole Søegaard,



Petravej 68,



7800 Skive

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her