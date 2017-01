Politiskolen

Regeringen besluttede, at der skulle placeres en politiskole i Vestdanmark. Det skulle hjælpe på skævvridningen af beskæftigelsen.



Det er nu afgjort, at politiskolen skal ligge i Vejle, det vil sige, at den lige akkurat fik foden indenfor i Jylland, netop der hvor der er højest beskæftigelse.



Regeringen har gennem et uskønt forløb tilsidesat sin egen målsætning om øget beskæftigelse i Vestdanmark.



Lige så snart stedet var oplyst, kom der en melding om, at det vil tage længere tid at gøre skolen klar end oplyst, hvorfor politiuddannelsen skal starte op i midlertidige bygninger.



Man havde chancen for at lægge skolen i Holstebro og samtidig udnytte de uddannelsesmuligheder, der er på Skive Kaserne.



Så havde den været i Vestjylland og givet øget uddannelsesmuligheder for færre penge.



Kære regering, hvordan synes I selv det går?



Carl Eiler Carlsen



Durupvej 33 B,



Glyngøre,



7870 Roslev

