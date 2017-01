Politiets jurister skærer igennem i sag om vanrøgt af heste

I sagen om misrøgt af to shetlandsponyer på en landejendom på Fjordvej i Nordøstsalling har politiets jurister nu kigget på sagen og indskærpet, at forholdene skal være bragt i orden med det samme.



Det oplyser politiassistent Niels Bach fra Skives lokalpoliti.



I går skrev vi, at ejeren havde 24 timer til at sørge for, at hestene fik adgang til foder, og en uges frist til at få bragt de øvrige forhold i orden.



I øjeblikket går ponyerne nemlig i vådt og beskidt strøelse i en lille lade.



Men siden har politiets jurister altså indskærpet, at alle forhold omkring dyrene skal bringes i orden med det samme, ellers må politiet tage affære.

