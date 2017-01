Forsker: iPads til skoleelever er spild af penge

Hvis Skive Kommune som bebudet vil give alle folkeskoleelever en iPad eller bærbar computer, vil det være »spild af penge«.



Det siger forsker og ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet, Jesper Balslev, der forsker i »argumenter, kriterier og belæg for digitalisering af uddannelser«.



- Hvis man gerne vil have dårligere og billigere uddannelse, er digitalisering vejen frem. Det er en stor misforståelse, at man får særlige kompetencer af at bruge en iPad, siger Jesper Balslev.



Han efterlyser belæg og dokumentation for positive følgevirkninger af satsning på brug af iPad i undervisningen. Han mener tværtimod, at massivt brug af iPad i undervisningen vil forringe elevernes færdigheder i f.eks. dansk og matematik og skabe øgede koncentrationsvanskeligheder.



- iPad vil blive brugt på sociale medier af elever, og det vil måske have en passiviserende effekt på nogle elever, men det vil ikke forbedre indlæringen. I forhold til indlæring er der ikke noget bedre end dygtige lærere, siger Jesper Balslev.



Forskerens melding får ikke formanden for Skive Kommunes Børne- og Familieudvalg, Ole Priess (S), til at genoverveje beslutningen om iPad eller bærbar computer til alle folkeskoleelever:



- Den ene uge hører man om, at undersøgelser viser, at det at spille computerspil gør eleverne dummere, den næste uge blive de klogere af det. Men it-teknologi er aldrig et mål i sig selv. Det er et middel til den læring, der skal finde sted, siger Ole Priess.





