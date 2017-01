Faldt over slangen: Brandmand brækkede hånd under brand

I forbindelse med en brand i et hus midt i Tøndering natten til torsdag, var det ikke kun ilden, der gav anledning til dramatik.



Mens brandfolkene havde travlt med at få situationen under kontrol, faldt en 39-årig brandmand fra Nordsalling-området over en af vandslangerne, hvorved han brækkede den ene hånd.



Det oplyser lokalpolitiet i Skive.



Trods uheldet formåede brandfolkene at slukke branden, og ingen af husets beboere kom noget til.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: