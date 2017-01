Forfalskede anbefaling: Sygeplejerske dømt for dokumentfalsk

En forfalsket anbefaling indbragte torsdag en 35-årig sygeplejerske fra Skive en dom for dokumentfalsk ved Retten i Holstebro.



Ifølge anklager Linette Lysgaard dukkede sagen op til overfladen, da den 35-årige søgte job i Struer Kommune.



Den kommunale chef havde i forbindelse med ansøgningen set en anbefaling fra en anden chef i Struer Kommune, hvor den 35-årig tidligere havde været ansat i en periode i 2014.



Hun kontaktede derfor sin chefkollega for at få uddybet de rosende ord, der var signeret med hendes underskrift.



»Så er det, hun opdager, at indholdet ikke stemmer overens med det, hendes kollega har udarbejdet,« forklarer Linette Lysgaard.



Den 35-åriges tidligere chef havde nemlig kun bekræftet det tidligere ansættelsesforhold på skrift. En anbefaling havde hun ikke udstedt, og underskriften var heller ikke skrevet med hendes hånd.



Sygeplejerske nægtede at have forfalsket anbefalingen, men dommeren troede på Struer Kommune og anklagemyndigheden og tildelte hende 40 dages betinget fængsel.



Ifølge anklagemyndigheden modtog den 35-årige skibonit dommen.

