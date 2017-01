16-årig fik chok: Bilist onanerede foran pige

En 16-årig pige fra Skive fik sig noget af et chok, da hun tidligt onsdag eftermiddag kom gående ad Torvegade mellem Pitstop og Hårkompagniet.



En lille rød bil trillede op på siden af pigen, og da hun fik øjenkontakt med føreren - en cirka 40-årig mand med gråt hår, sad han med sit lem fremme og onanerede.



Inden bilen nåede at køre væk, havde den 16-årige pige nået at lægge mærke til bilens nummerplade.



Lokalpolitiet oplyser, at der er gode spor i sagen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: