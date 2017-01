Taget igen for hash-kørsel: Politiet forsøger at konfiskere BMW

En 26-årig mand fra Skive blev onsdag eftermiddag endnu engang taget for at køre rundt i en hvid BMW 335 i narkopåvirket tilstand.



Også denne gang var manden påvirket af hash, da han blev stoppet på Holstebrovej.



- Det er ikke nogen hemmelighed, at det langt fra er første gang, vi stopper ham i narkopåvirket tilstand. Vi har i alt seks sager på ham nu, hvoraf de fire er sager, hvor han har kørt bil, mens han har røget hash, oplyser politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Han fortæller også, at manden har et utal af verserende sager i Nordjylland, hvor den 26-årige tidligere har boet.



Nu har lokalpolitiet i Skive samlet samtlige lovovertrædelser i Skive og sendt dem til sekretariatet i Viborg.



- Han bliver jo bare ved, og han er tilsyneladende fuldstændig ligeglad. Nu håber og tror jeg på, at sagerne mod ham bliver fremskyndet, så han kan blive indkaldt til retten hurtigst muligt, så vi kan konfiskere bilen. Der skal sættes en stopper for det her, siger Lars Mikkelsen.



Udover de fire sager, hvor manden har kørt bil i narkopåvirket tilstand, har politiet også fået henvendelser om hasarderede overhalinger og voldsom kørsel på Holstebrovej inde i Skive og om overhaling over dobbelte striber med meget høj fart på Hobrovej efter Virksund-dæmningen i retning mod Skive.

