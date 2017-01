Hus nedbrændt: Brandfolkene kunne ikke komme ind til branden

Et varmt røgrør fra et fyr er skyld i at et hus midt i Tøndering i natten mellem onsdag og torsdag brændte ned.



»Fyrets røgrør har været så varmt, at det har antændt vægkonstruktionen og etageadskillelsen hele vejen op gennem huset, oplyser indsatsleder Jesper Ørum fra Nordvestjyllands Brandvæsen, der torsdag morgen stadig var i gang med efterslukningen.



Da brandfolkene ankom til stedet på Tønderingvej, var der kun lidt røg at se, oplyser indsatslederen. Men det ændrede sig hurtigt, fordi branden udviklede sig et sted, hvor brandfolkene ikke kunne komme til.



»Vores største udfordring var, at branden løb i etageadskillelsen, så vi har nødt til at få fat i en kran fra Beredskabstyrelsen, som har hevet hele førstesalen af huset, så vi kunne komme til at slukke,« fortæller Jesper Ørum, der også fik assistance fra stationen i Skive under slukningsarbejdet af huset, der efter nattens brand kun består af ydermure.



Husets beboere reddede sig selv ud, inden brandvæsenet ankom, og er i god behold.

