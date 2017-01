Sportstaske med dopingstoffer indleveret som hittegods

Det er en god ide at have sit navn og adresse i sin sportstaske, hvis den skulle blive væk.



Men knap så god en idé er det, hvis tasken ikke blot indeholder sportstøj, men også anabole steroider.



Det måtte en mand på Skiveegnen sande, efter at hans taske var indleveret som hittegods.



Politiassistent Niels Bach ved lokalpolitiet i Skive fortæller, at tasken også indeholdt 10 ampuller med testeron og to ampuller med Rexobol.



Politiet kontaktede manden, og da han dukkede op for at hente sin taske, fik han ikke blot tasken udleveret, men modtog også en sigtelse på grund af de ulovlige steroider, der giver en bøde.



Nærmere oplysninger om mandens alder eller hjemsted forelå ikke, da avisen blev oplyst om sagen af politiet.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: