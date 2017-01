Skive-Løbet flytter til Strandtangen

Lokalområdets største årlige løbsbegivenhed er Skive-løbet, og det finder i 2017-udgaven sted for 45. gang.



Men det bliver med nyt start og mål-område - idet arrangørerne fra Skive AMs støtteforening har besluttet sig for at holde flyttedag.



Hvor løbet siden 1977 er blevet afviklet på dyrskuepladsen, så bliver det til september flyttet til Strandtangen, hvor udvalget har vurderet, at der er fordele at hente for såvel løbere som cykelryttere, samt arrangører.



Det er et ønske om fornyelse, at undgå krydsende trafik må Havnevej - og at slippe lidt lettere i forberedelserne, der ligger bag beslutningen, som blev meldt ud i forbindelse med generalforsamlingen i Skive AM.

