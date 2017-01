Regering - der ikke regerer

Et par måneder gammel holder den nye V-LA-K regering i denne weekend et seminar - og det kan regeringen i høj grad have brug for.



I øjeblikket tegner der sig et billede af en regering, der får svært ved at regere, og meningsmålingerne viser ubarmhjertigt for regeringen og dens støtteparti DF, at vælgerne ikke er tilfredse, og at man styrer i retning af samlet tilbagegang og tab af regeringsmagt.



Der er allerede forlydender om, at Lars Løkke Rasmussen (V) kan finde på at aflevere statsministerpost og V-formandspost til Kristian Jensen på et tidspunkt inden næste valg - i en erkendelse af, at det i hvert fald for Løkke vil blive umuligt at genvinde borgerlig regeringsmagt. Onde tunger vil allerede se hans forslag om øget brug af tidligere toppolitikere som danske ambassadører i udlandet som et stillingsopslag - til ham selv.



Regeringen ser ikke ud til at blive væltet i utide, for DF ønsker for alt i verden ikke valg foreløbig. Men det er slemt og opslidende, hvis en regering bare skal »sidde« - og ikke kan udrette noget særligt. Forude forventes diverse reformudspil fra regeringen om SU, pensionsalder med videre, men S-DF alliancen har mulighed for at blokere det hele, og så får regeringen ikke de ekstra penge i kassen, som skulle bruges til diverse fremstød.



Noget kunne tyde på, at regeringen er på vej til at lægge en ny strategi for dog at få noget væsentligt vedtaget i Folketinget. Et nyt boligskattesystem skal gerne på plads, og ifølge flere medier vil regeringen på weekendens seminar drøfte at lancere et udspil, hvor der lægges op til en såkaldt flad beskatningsmodel. I så fald skal alle boliger beskattes ud fra samme procentsats - uanset boligens pris.



Den tidligere V-regering foreslog, at dyrere boliger skal beskattes med en højere procentsats. Regeringen ved, at både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vil være imod den nye model, som giver skattelettelser til ejere af de dyreste boliger. Med ved alligevel at komme med udspillet kan regeringen - måske - opnå to ting:



For det første at S og DF vil se det som en sejr, hvis det ender med en højere procentskattesats for de dyrere boliger - og ender det sådan, vil regeringen have fået et forlig, som den også kan leve med. For det andet har regeringen så vist udadtil, at det var S og DF, der ikke ville være med til at give borgere med boligværdi på nogle millioner og mere en lavere skat. Også i det segment af vælgere vil der være S-vælgere og DF-vælgere, og så kan regeringen med udspillet om lavere skat til dem have vist vilje, som man så håber kan kaste lidt stemmer af sig.



Det vil være en borgerlig markering fra start, hvor man så samtidig giver plads til, at S og DF får indflydelse på resultatet, så man rent faktisk opnår forlig om et vigtigt område.



Det bliver sværere for regeringen, når det gælder tanken om f.eks. højere pensionsalder. Men også her kan man forestille sig, at regeringen spiller ud med et forslag om lidt højere pensionsalder fra 2025. Det vil så blive skudt i sænk af S-DF alliancen, og så kan det - måske - ende med diverse former for økonomisk tilskyndelse til senere frivillig tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet og et resultat, som regeringen måske alligevel kan leve med.



Men det vil under alle omstændigheder blive udstillet, at alliancen mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har ændret meget i dansk politik. Den borgerlige regering kan ikke som tidligere regne med at skabe en række forlig gennem aftaler med DF. Det er nye tider, og det vil kræve tankevirksomhed for regeringen på weekendes seminar at finde holdbare udveje. Hvis den vil regere!



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

