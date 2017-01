En stille tanke om vægt-tyranni

Så er den gal igen. Vi bliver federe og federe, ikke overvægtige men fede. Det er jo nærmest kriminelt, hvis man tillader sig at sidde stille i fem minutter, og mad er noget, fanden har skabt.



Når politikere og såkaldte eksperter udtaler sig om vægt, taler de ikke om normalvægt.



De taler alle om, at vi skal være mere eller mindre undervægtige, for det er jo godt for samfundet. Der er ikke grænser for, hvad vi især kvinder ikke skal spise og drikke.



Livet er meget kort. Hvor er der blevet af ord som livsglæde, ro i sjæl og krop og almindelig sundhed?



Det er ikke rimeligt, at man skal sidde med dårlig samvittighed, hvis man sidder halvanden time i sofaen med et glas vin og ser en film.



Det kan ikke være rigtigt, at man skal vælge at pumpe jern i et motionscenter i stedet for at sidde med det menneske, man elsker allermest og høre om hans eller hendes dag.



Er det virkelig nødvendigt, at man går med følelsen af at spilde sin tid, når man vandrer en stille tur for at få ro i sjælen. Jeg ville ønske, at jeg kunne skrive, at jeg er ligeglad med samfundets urealistiske vægtkrav. Det er jeg ikke: det påvirker mig så meget, at jeg både har en spiseforstyrrelse, og jeg løber solen sort, men jeg håber for os alle, at vi på et tidspunkt kan få lov til bare at nyde livet.



De eneste, der ved, hvad der er godt for os, er os. Man bliver ikke sundere eller lykkeligere af at være super tynd.



Med venlig hilsen



Marianne Fischer,



Byvænget 12,



7800 Skive

